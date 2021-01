Pavia, non vede la famiglia da mesi per le restrizioni anti-Covid e tenta il suicidio: salvata (Di lunedì 25 gennaio 2021) Pavia, non vede la famiglia da mesi per le restrizioni anti-Covid e tenta il suicidio. Una ragazza di 28 anni, originaria di Palermo ma insegnante a Pavia, ha tentato il suicidio: la 28enne, a causa delle restrizioni anti-Covid che le hanno impedito di vedere i propri cari per diversi mesi, stava attraversando un periodo di forte sconforto. A salvarla sono stati i carabinieri insieme ai vigili del fuoco. Non riusciva più a rivedere la sua famiglia a causa delle restrizioni dovute al contenimento dell’epidemia da Covid-19. Una ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 25 gennaio 2021), nonladaper leil. Una ragazza di 28 anni, originaria di Palermo ma insegnante a, hato il: la 28enne, a causa delleche le hanno impedito dire i propri cari per diversi, stava attraversando un periodo di forte sconforto. A salvarla sono stati i carabinieri insieme ai vigili del fuoco. Non riusciva più a rire la suaa causa delledovute al contenimento dell’epidemia da-19. Una ...

