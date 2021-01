Passaporto vaccinale, piscine e palestre dicono sì (Di lunedì 25 gennaio 2021) Un passaporto vaccinale che permetta l’ingresso nelle strutture ora chiuse. Lo sport dice sì e anche piscine e palestre sono favorevoli all’ipotesi di un certificato delle vaccinazioni. Leggi su vanityfair (Di lunedì 25 gennaio 2021) Un passaporto vaccinale che permetta l’ingresso nelle strutture ora chiuse. Lo sport dice sì e anche piscine e palestre sono favorevoli all’ipotesi di un certificato delle vaccinazioni.

fattoquotidiano : Passaporto vaccinale per il Covid, palestre e piscine sono favorevoli: “Così potremmo riaprire” - alemannoEU : Perché è sbagliato introdurre il passaporto vaccinale in Europa Oggi su @repubblica con @bialasiewicz… - liveunict : Si studiano varie opzioni per permettere la riapertura di #palestre e #piscine in tutta sicurezza: il #passaporto… - Ulad_Belavusau : Sono completamente d’accordo con Alberto @alemannoEU e Luiza @bialasiewicz: l’idea di un passaporto vaccinale è una… - RisatoNicola : Passaporto vaccinale per il #Covid, palestre e piscine sono favorevoli: “Così potremmo riaprire”… -

Ultime Notizie dalla rete : Passaporto vaccinale Perché è sbagliato introdurre il passaporto vaccinale in Europa la Repubblica Passaporto vaccinale, piscine e palestre dicono sì

I gestori, anche se guardano al lato della privacy, sarebbero favorevoli al passaporto vaccinale. Dubbi sulla possibilità di richiederlo per gli spostamenti in Europa ...

L'obiettivo dei primi cento giorni di Joe Biden: cancellare i danni di Donald Trump

Lotta alla pandemia, cambiamento climatico, disuguaglianze economiche, immigrazione. Il nuovo presidente vuole voltare pagina e dare subito l'immagine della svolta. Ecco gli uomini e le donne che hann ...

I gestori, anche se guardano al lato della privacy, sarebbero favorevoli al passaporto vaccinale. Dubbi sulla possibilità di richiederlo per gli spostamenti in Europa ...Lotta alla pandemia, cambiamento climatico, disuguaglianze economiche, immigrazione. Il nuovo presidente vuole voltare pagina e dare subito l'immagine della svolta. Ecco gli uomini e le donne che hann ...