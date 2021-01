Paramount+ | il video debutto presenta il nuovo catalogo streaming e tante altre novità dal 4 marzo

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Il servizio, oltre ad aver mandato in onda la serie tv del Padrino, continua ad rifocillare il suocon nuovi titoli. Tra cinema e serie tv, la piattaforma ha postato su Twitter unufficiale in cui ha elencato tutte le prossime uscite del network americano.si prepara a «scalare la vetta»: ecco i nuovi titoli in arrivo Nel tweet postato nell'account personale del network, che potete trovare in calce alla notizia, è possibile guardare ilchetutti gli attori più noti al pubblico mondiale e che probabilmente faranno parte, insieme alle serie e film che li hanno resi celebri, aldi Paramount: «Iniziano le convocazioni! Jeff Probst, Gayle King, James Corden e ...