Papu Gomez vicino al Siviglia, Cincinnati in attesa (Di lunedì 25 gennaio 2021) Papu Gomez vicino a trasferirsi in Spagna al Siviglia. Il presidente dell’Atalanta Percassi e il ds ex Roma Monchi stanno continuando a trattare, tra domanda ed offerta per l’acquisto definitivo, ci sono però ancora un paio di milioni di distanza, a quanto apprende l’Adnkronos, ma la volontà del giocatore argentino è quella di restare in Europa. Per questo l’offerta superiore di Cincinnati per andare a giocare in Mls è al momento congelata. L’entourage del giocatore sta definendo i dettagli dell’ingaggio con il Siviglia fino al 2023 da circa 3 milioni per il Papu. Funweek. Leggi su funweek (Di lunedì 25 gennaio 2021)a trasferirsi in Spagna al. Il presidente dell’Atalanta Percassi e il ds ex Roma Monchi stanno continuando a trattare, tra domanda ed offerta per l’acquisto definitivo, ci sono però ancora un paio di milioni di distanza, a quanto apprende l’Adnkronos, ma la volontà del giocatore argentino è quella di restare in Europa. Per questo l’offerta superiore diper andare a giocare in Mls è al momento congelata. L’entourage del giocatore sta definendo i dettagli dell’ingaggio con ilfino al 2023 da circa 3 milioni per il. Funweek.

marcoconterio : ?????? #SevillaFC a un passo dal Papu Gomez dell'#Atalanta. A fargli posto è Carlos Fernandez che va alla… - marcoconterio : ?????? Ci siamo: contatti in corso in questi minuti tra #Atalanta, #SevillaFC, intermediari e agente del giocatore. P… - DiMarzio : Idea Papu Gomez per il #Siviglia: il club spagnolo ci pensa - TuttoMercatoWeb : TMW - Siviglia-Papu Gomez, contratto fino al 2024: ore di attesa per la firma - Noovyis : (Papu Gomez corre verso il Siviglia. Tutti vissero felici e contenti) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Papu Gomez Papu Gomez, rivelate le tre offerte sul tavolo: lui ha scelto Siviglia e si avvicinano le firme SOS Fanta Papu Gomez vicino al Siviglia, Cincinnati in attesa

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - Papu Gomez vicino a trasferirsi in Spagna al Siviglia. Il presidente dell'Atalanta Percassi e il ds ex Roma Monchi stanno ...

Pedullà: "Papu Gomez, ecco la sua nuova squadra. Tutti vissero felici e contenti"

Il Papu Gomez lascia l'Atalanta e la Serie A per una nuova avventura lontana da Bergamo, dove lascerà un pezzo di cuore e non pochi rimpianti.

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - Papu Gomez vicino a trasferirsi in Spagna al Siviglia. Il presidente dell'Atalanta Percassi e il ds ex Roma Monchi stanno ...Il Papu Gomez lascia l'Atalanta e la Serie A per una nuova avventura lontana da Bergamo, dove lascerà un pezzo di cuore e non pochi rimpianti.