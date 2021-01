Papu Gomez-Siviglia ci siamo: oggi nuovi contatti con l’Atalanta (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sta per essere definito il passaggio del Papu Gomez al Siviglia. oggi l’Atalanta dovrebbe risolvere gli ultimi dettagli con il club spagnolo È ormai una questione di dettagli per il passaggio del Papu Gomez al Siviglia. Secondo quanto riferito da TuttoMercatoWeb, questa mattina ci sono stati nuovi contatti fra il club spagnolo, l’Atalanta, gli intermediari e l’agente del giocatore. La trattativa potrebbe chiudersi nella giornata di oggi sulla base di una cessione a titolo definitivo con l’Atalanta disposta a scendere dalla propria valutazione di dieci milioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sta per essere definito il passaggio delaldovrebbe risolvere gli ultimi dettagli con il club spagnolo È ormai una questione di dettagli per il passaggio delal. Secondo quanto riferito da TuttoMercatoWeb, questa mattina ci sono statifra il club spagnolo,, gli intermediari e l’agente del giocatore. La trattativa potrebbe chiudersi nella giornata disulla base di una cessione a titolo definitivo condisposta a scendere dalla propria valutazione di dieci milioni. Leggi su Calcionews24.com

