Paola (Reggio Calabria) – Muore giovane poliziotto in un incidente sull’autostrada del Mediterraneo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il 49enne di origine catanzarese lavorava a Reggio Calabria, agli agenti della Polizia stradale di Palmi spetterà il compito di stabilite la dinamica Un incidente mortale sull’autostrada del “Mediterraneo”, nei pressi di Seminara, si è registrato nella tarda mattinata di oggi. A perdere la vita un poliziotto 49enne originario di Catanzaro ma in servizio a Reggio Calabria. Le Leggi su periodicodaily (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il 49enne di origine catanzarese lavorava a, agli agenti della Polizia stradale di Palmi spetterà il compito di stabilite la dinamica Unmortaledel “”, nei pressi di Seminara, si è registrato nella tarda mattinata di oggi. A perdere la vita un49enne originario di Catanzaro ma in servizio a. Le

tempostretto : Un nuovo articolo: (Il valore della sicurezza stradale e il rispetto per i ciclisti. Intervista a Paola Gianotti) è… - LuceverdeRadio : [AGG] Linea Reggio Calabria - Paola il traffico è in graduale ripresa #Luceverde - LuceverdeRadio : ??#Treni - Linea Reggio Calabria - Paola il traffico è ? SOSPESO per verifiche tecniche sulla linea tra Mileto e Vib… - Paola_zrz : RT @reggiotv: Reggio Calabria. Casi positivi al covid tra docenti, personale scolastico e alunni, arriva l'ordinanza del Sindaco… https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Reggio Distacco lastra Mediopadana: “Non era montata bene” ReggioSera.it Paola (Reggio Calabria) – Muore giovane poliziotto in un incidente sull’autostrada del Mediterraneo

Il 49enne di origine catanzarese lavorava a Reggio Calabria, agli agenti della Polizia stradale di Palmi spetterà il compito di stabilite la dinamica Un Incidente mortale sull’autostrada del “Mediterr ...

Morto per Covid don Brugnoli, è il sesto sacerdote reggiano deceduto a causa del virus

REGGIO EMILIA. Si è spento questa mattina per Covid, all’età di 78 anni, don Bruno Brugnoli, detto Pino, parroco di Dinazzano nel Reggiano. È il quarto decesso tra i sacerdoti della diocesi nel 2021 e ...

Il 49enne di origine catanzarese lavorava a Reggio Calabria, agli agenti della Polizia stradale di Palmi spetterà il compito di stabilite la dinamica Un Incidente mortale sull’autostrada del “Mediterr ...REGGIO EMILIA. Si è spento questa mattina per Covid, all’età di 78 anni, don Bruno Brugnoli, detto Pino, parroco di Dinazzano nel Reggiano. È il quarto decesso tra i sacerdoti della diocesi nel 2021 e ...