Paola Pitagora | età | altezza | peso | nome vero | compagno storico | figlia attrice | gli amori celebri

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 25 gennaio 2021)è un’e cantante italiana. Riconosciuta come una vera e propria primadonna della tv. Con un’esistenza elevata a opera d’arte, così come viene celebrata nel suo libro Fiato d’Artista (Sellerio), la vita e la carriera dell’sono rimaste sempre fedeli all’espressione, in ogni forma. Obiettivo espressivo che è stato ampiamente portato a compimento da. Il suo curriculum cinematografico parla chiaro. Può infatti vantare collaborazioni con i più grandi del grande schermo. Sergio Corbucci, Vittorio Sala. Da Alberto Sordi, poi, a Luigi Comencini, passando per Marcel Carné e Vittorio Cottafavi.ha mosso i primi passi, come tanti, nel Centro Sperimentale di Cinematografia degli anni Sessanta. La sua carriera ha avuto inizio con ...