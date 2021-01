Pallamano | Mondiali 2021 | si chiude la seconda fase | gli accoppiamenti per i quarti di finale

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Si è chiusa quest’oggi ladeidimaschile, che ha determinato gliper idi, definendo le classifiche anche nei raggruppamenti I e II, attraverso tanti gol ed emozioni. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di lunedì 25 gennaio. GRUPPO I: ha chiuso da imbattuta la Spagna, che ha sconfitto anche l’Ungheria per 36-28, nel match valido per il primo posto. Vittoria anche per il Brasile, capace di superare anche l’Uruguay per 37-17, con Germania e Polonia che si sono invece divise la posta in palio, pareggiando per 23-23. GRUPPO II: non ce l’ha fatta l’Argentina, sconfitta per 26-25 dal Qatar di uno scatenato Frankis Marzo, con gli asiatici qualificati in virtù della ...