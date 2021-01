Palermo-Teramo, le pagelle dei quotidiani: Lucca salva il risultato, Valente si conferma. Male Broh e Luperini (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Palermo non sa più vincere.Santana: “Non è facile giocare nel Palermo. Io come Ibra? Rispondo così. E’ colpa mia se…”Due partite senza vittoria per i rosanero di mister Roberto Boscaglia che dopo il successo ottenuto a Cava de' Tirreni contro la Cavese si sono fermati. I Rosa non hanno sfruttato le due partite casalinghe consecutive, infatti nelle sfide contro Virtus Francavilla e Teramo è arrivato appena un punto. Nel match disputato contro gli abruzzesi si è vista tanta voglia di fare che non è però stata accompagnata dalla concretezza, un pari che può starci visto anche il valore dell'avversario che non è per nulla scadente.FOTO Palermo-Teramo 1-1, gli altri scatti del match: guarda la GalleryNella sfida disputatasi al "Renzo Barbera" uno dei migliori in campo è stato ancora una volta Nicola ... Leggi su mediagol (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ilnon sa più vincere.Santana: “Non è facile giocare nel. Io come Ibra? Rispondo così. E’ colpa mia se…”Due partite senza vittoria per i rosanero di mister Roberto Boscaglia che dopo il successo ottenuto a Cava de' Tirreni contro la Cavese si sono fermati. I Rosa non hanno sfruttato le due partite casalinghe consecutive, infatti nelle sfide contro Virtus Francavilla eè arrivato appena un punto. Nel match disputato contro gli abruzzesi si è vista tanta voglia di fare che non è però stata accompagnata dalla concretezza, un pari che può starci visto anche il valore dell'avversario che non è per nulla scadente.FOTO1-1, gli altri scatti del match: guarda la GalleryNella sfida disputatasi al "Renzo Barbera" uno dei migliori in campo è stato ancora una volta Nicola ...

