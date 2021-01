Palermo | il club diffida il GDS | Assostampa e Ussi Sicilia | “Non si imbavaglia voce dissonante”

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Il "Giornale di", nell'editoriale pubblicato sull'edizione odierna l’ha definita "una lettera-dai toni sconcertanti e dai contenuti inconsistenti".Cosa è successo? IlCalcio ha scritto nei giorni scorsi una lettera al noto quotidianono accusandolo di aver messo in atto "un’incessante e grave campagna giornalistica avente l’evidente scopo di delegittimare e danneggiare laFootball". Un attacco alla testata ed al suo stimato ed integerrimo cronista, Benedetto Giardina, in cui si fa riferimento a presunti e fantomatici interessi personali e/o imprenditoriali di terzi soggetti celati dietro il modo di fare informazione del noto quotidiano regionale, minacciando contestualmente richieste di danni "subiti e subendi".Un atto sorprendente e ...

CalcioLecce vi aggiornerà di giorno in giorno, di ora in ora, con tutte le ufficialità, in entrata e in uscita, nella sessione invernale di calciomercato, riguardante la Serie B. 25 GENNAIO 2021 17:00 ...La diffida al Giornale di Sicilia da parte del Palermo Football Club ha portato nelle ultime ore le reazioni dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia, ...