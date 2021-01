Palermo | catechista fidanzato 17enne uccisa | ' era geloso e si diceva che maltrattava Roberta'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Caccamo (), 25 gen. (Adnkronos) - "In paese si sentiva dire che Pietro Morrealela sua fidanzata, siche era molto possessivo nei confronti di. Era molto". A raccontarlo è Catalin Dioguardi, l'exdi Pietro Morreale, il ragazzo di 19 anni arrestato oggi con l'accusa di omicidio volontario e di occultamento di cadavere per la morte della sua fidanzataSiragusa. Catalin ha seguito il catechismo del giovane per diversi anni, prima della cresima del presunto assassino di. "Ho il ricordo di un ragazzo che apparentemente era bravo - racconta Catalin - Nulla lasciava presagire questa tragedia avvenuta a Caccamo. Pietro Morreale era un tipo generoso al catechismo, era un tipo estroverso, ...