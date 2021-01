Pakistan, 17enne morto investito da un treno: camminava sui binari per fare video su TikTok (Di lunedì 25 gennaio 2021) Pakistan, 17enne morto investito da un treno. Si chiamava Hamza Naveed, aveva 17 anni, ed è morto travolto da un treno mentre stava realizzando un video da postare su TitTok. L’incidente è avvenuto a Rawalpindi, dove il giovane era in compagnia degli amici che hanno confermato la dinamica della tragedia. Non la prima di questo tipo che avviene in Pakistan. TikTok ancora al centro delle polemiche dopo il caso della bambina di Palermo morta, pare, dopo aver partecipato ad una sfida sul popolar social network. Come scrive The Straits Times, venerdì in Pakistan un 18enne è morto travolto da un treno mentre stava realizzando un video da postare su TitTok. ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 25 gennaio 2021)da un. Si chiamava Hamza Naveed, aveva 17 anni, ed ètravolto da unmentre stava realizzando unda postare su TitTok. L’incidente è avvenuto a Rawalpindi, dove il giovane era in compagnia degli amici che hanno confermato la dinamica della tragedia. Non la prima di questo tipo che avviene inancora al centro delle polemiche dopo il caso della bambina di Palermo morta, pare, dopo aver partecipato ad una sfida sul popolar social network. Come scrive The Straits Times, venerdì inun 18enne ètravolto da unmentre stava realizzando unda postare su TitTok. ...

Agenzia_Ansa : Pakistan: 17enne muore sotto un treno per un video su TikTok #ANSA - madameROMINA : RT @Agenzia_Ansa: Pakistan: 17enne muore sotto un treno per un video su TikTok #ANSA - Marilenapas : RT @_DAGOSPIA_: BINARIO MORTO - UN RAGAZZO DI 17 ANNI È MORTO IN PAKISTAN TRAVOLTO DA UN TRENO MENTRE... - GRETA1SGARBO : RT @_DAGOSPIA_: BINARIO MORTO - UN RAGAZZO DI 17 ANNI È MORTO IN PAKISTAN TRAVOLTO DA UN TRENO MENTRE... - _DAGOSPIA_ : BINARIO MORTO - UN RAGAZZO DI 17 ANNI È MORTO IN PAKISTAN TRAVOLTO DA UN TRENO MENTRE... -