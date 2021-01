Pagelle TV della Settimana (18-24/01/2021). Promosso The Undoing. Bocciati il sabato sera di Rai1 e Friedman (Di lunedì 25 gennaio 2021) The Undoing: Matilda De Angelis e Nicole Kidman Promossi 9 a The Undoing - Le Verità non Dette. A dispetto della massiccia mole di titoli nuovi immessi sul mercato negli ultimi anni, pochissimi sono gli esempi di produzioni valide che sono riuscite a fare breccia in un pubblico più vasto. La miniserie con Nicole Kidman e Hugh Grant ce l’ha fatta alternando a elementi mainstream una moderata raffinatezza. La buona accoglienza su HBO in America si è ripetuta su Sky Atlantic. 8 a Marracash ed Elodie, coppia nella vita e nelle classifiche musicali. Se il rapper è il dominatore indiscusso, con i 4 dischi di platino di Persona, l’ex concorrente di Amici (talent dal quale si è definitivamente affrancata) è l’artista donna che ha venduto di più nel 2020. Vista ormai l’assenza di ospiti di grido, potrebbe essere un’idea valida una ‘reunion’ ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 25 gennaio 2021) The: Matilda De Angelis e Nicole Kidman Promossi 9 a The- Le Verità non Dette. A dispettomassiccia mole di titoli nuovi immessi sul mercato negli ultimi anni, pochissimi sono gli esempi di produzioni valide che sono riuscite a fare breccia in un pubblico più vasto. La miniserie con Nicole Kidman e Hugh Grant ce l’ha fatta alternando a elementi mainstream una moderata raffinatezza. La buona accoglienza su HBO in America si è ripetuta su Sky Atlantic. 8 a Marracash ed Elodie, coppia nella vita e nelle classifiche musicali. Se il rapper è il dominatore indiscusso, con i 4 dischi di platino di Persona, l’ex concorrente di Amici (talent dal quale si è definitivamente affrancata) è l’artista donna che ha venduto di più nel 2020. Vista ormai l’assenza di ospiti di grido, potrebbe essere un’idea valida una ‘reunion’ ...

