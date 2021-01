Ospedale Betania | inaugurati 9 nuovi ambulatori

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Per garantire la continuità assistenziale anche durante l’emergenza Covid da stamattina l’Evangelicodi Ponticelli può contare su 9. Allestiti in una struttura costruita in tempi record nello spazio attiguo all’servono a far fronte alle richieste dei pazienti che nei mesi scorsi sono state penalizzate fortemente dalla necessità di rimodulare gli spazi interni in funzione delle restrizioni e dal distanziamento imposto dall’emergenza sanitaria e per consentire il pre-triage del Pronto Soccorso. Ifunzioneranno tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle 19. Con la loro apertura sarà possibile ripristinare le attività assistenziali delle diverse specializzazioni sospese o ridotte nei mesi scorsi a ...