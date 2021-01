Orrore a Maddaloni | ragazza di 22 anni sequestrata | violentata e filmata dai suoi tre carnefici

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Un fatto di cronaca che ha sconvolto il casertano e che ha portato alla luce l’atroce vicenda fatta di segregazione e stupri ai ddi una, rivelate da una indagine da parte della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). (repertorio Polizia di Stato)Segregata e torturata per alcuni giorni all’interno di un’abitazione a, in provincia di Caserta. Una, 22enne affetta da un deficit cognitivo, è stata vittima di un sequestro da parte di tre aguzzini: due uomini e una donna. Leggi Anche -> La vicenda di Antonella L’epilogo orribile delle violenze subite è stato quello di filmare gli atti della violenza sessuale. Video che i tre hanno scambiato tra di loro e che successivamente gli inquirenti hanno recuperato sui cellulari, all’interno dell’abitazione dove ...

Hanno approfittato del suo deficit cognitivo per violentarla, a turno e in gruppo, per giorni, filmando tutto e poi tentando anche di indurla a dire di essere stata vittima di abusi sessuali perpetrat ...Una storia d’orrore emersa a Maddaloni, in provincia di Caserta. Una 22enne con deficit cognitivo è stata costretta a subire abusi sessuali da due uomini e una donna a turno e in gruppo. Uno di loro h ...