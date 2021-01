Oroscopo e classifica di domani | martedì 26 gennaio 2021 | irritabilità per l’Ariete e il Cancro

Leggi su giornal

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Ecco l’di25. La settimana è appena cominciata, ma già siamo immersi nel tran tran quotidiano. Come influiranno i nuovi transiti planetari sulle vite dei segni zodiacali?pere il, qualche momento di disagio per la Vergine e la Bilancia. Il Sagittario potrà buttarsi a capofitto in un nuovo progetto. Vuoi saperne di più? Leggi l’die scopri ladei segni zodiacali. Ariete Secondo l’dila Luna in quadratura ti potrebbe suscitare un po’ di malumore, una certache andrà gestita al meglio. Se nel corso della giornata incapperai in ...