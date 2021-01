Origgio | gli rubano la bicicletta mentre è a messa | preso il ladro

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 25 gennaio 2021)un ragazzo era a, ungli ha rubato lafuori dalla chiesa di. Tanta la rabbia del giovane e della sua famiglia, dal momento che la bici apparteneva alla bisnonna e aveva un grande valore affettivo. Di qui l’appello via Facebook per ritrovarla. Intanto i proprietari, per nulla rassegnati, hanno td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.