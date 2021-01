Organizzazione internazionale del lavoro: “Nel 2020 in Italia perso il 13,5% delle ore lavorate. Impatto più pesante su redditi degli autonomi” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Quattro volte in più rispetto alla grande crisi del 2009. L’Impatto del Covid 19 sul mercato del lavoro è stato devastante e ora a fare i calcoli è l’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo), secondo cui nel 2020 circa l’8,8 % delle ore lavorate a livello mondiale è andato perso. Quel dato equivale a una perdita di 255 milioni di posti di lavoro a tempo pieno ed è il quadruplo delle ore perse dopo lo scoppio della bolla dei subprime che dieci anni fa ha travolto anche l’economia reale. Per quanto riguarda l’Italia, il rapporto calcola una perdita pari al 13,5% delle ore. Tuttavia le misure governative a partire dalla cassa integrazione hanno ridotto al 4% ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Quattro volte in più rispetto alla grande crisi del 2009. L’del Covid 19 sul mercato delè stato devastante e ora a fare i calcoli è l’del(Ilo), secondo cui nelcirca l’8,8 %orea livello mondiale è andato. Quel dato equivale a una perdita di 255 milioni di posti dia tempo pieno ed è il quadruploore perse dopo lo scoppio della bolla dei subprime che dieci anni fa ha travolto anche l’economia reale. Per quanto riguarda l’, il rapporto calcola una perdita pari al 13,5%ore. Tuttavia le misure governative a partire dalla cassa integrazione hanno ridotto al 4% ...

