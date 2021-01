Ondata di suicidi tra gli studenti. A Las Vegas riaprono le scuole (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’Ondata di suicidi di studenti nella contea di Clark in Nevada, la quinta più grande del Paese, comprendente Las Vegas, ha spinto le autorità a riaprire le scuole al più presto. Lo school board locale ha dato disco verde al ritorno degli alunni delle elementari e a quelli più in difficoltà anche se la zona continua a registrare un altro numero di morti e contagiati per il Covid. Lo riferisce il New York Times. Nei nove mesi di chiusura delle scuole nella contea ci sono stati 18 suicidi, il doppio di quelli dell’intero anno precedente. Da quando le scuole hanno chiuso i battenti a marzo, un sistema che monitora la salute mentale degli studenti ha inviato più di 3.100 segnalazioni ai funzionari distrettuali, sollevando allarmi su ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’didinella contea di Clark in Nevada, la quinta più grande del Paese, comprendente Las, ha spinto le autorità a riaprire leal più presto. Lo school board locale ha dato disco verde al ritorno degli alunni delle elementari e a quelli più in difficoltà anche se la zona continua a registrare un altro numero di morti e contagiati per il Covid. Lo riferisce il New York Times. Nei nove mesi di chiusura dellenella contea ci sono stati 18, il doppio di quelli dell’intero anno precedente. Da quando lehanno chiuso i battenti a marzo, un sistema che monitora la salute mentale degliha inviato più di 3.100 segnalazioni ai funzionari distrettuali, sollevando allarmi su ...

