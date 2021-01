Omicidio Veronica De Nitto: offerta taglia da 10 milioni di dollari per la cattura dell’ex fidanzato (Di lunedì 25 gennaio 2021) E’ stata emanata una taglia da 10 milioni di dollari per la cattura del sospetto assassino di Veronica De Nitto, la ragazza di Latina uccisa a San Francisco. Si tratta di Renato Yedra Biseno, un 36enne di origine messicana che in passato avrebbe avuto una relazione con Veronica. I sospetti sull’ex Renato Yedra Biseno L’ipotesi principale della polizia di Daly City è che, dopo la rottura, il 36enne abbia teso un agguato mortale alla giovane di Latina, incendiando il suo appartamento all’85 di Kent Court. Subito dopo l’uomo si sarebbe dato alla fuga dirigendosi verso il Messico e facendo perdere completamente le proprie tracce. Varcando il confine con il Messico, il 36enne avrebbe reso ancora più difficile la sua cattura. Così la polizia avrebbe ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 25 gennaio 2021) E’ stata emanata unada 10diper ladel sospetto assassino diDe, la ragazza di Latina uccisa a San Francisco. Si tratta di Renato Yedra Biseno, un 36enne di origine messicana che in passato avrebbe avuto una relazione con. I sospetti sull’ex Renato Yedra Biseno L’ipotesi principale della polizia di Daly City è che, dopo la rottura, il 36enne abbia teso un agguato mortale alla giovane di Latina, incendiando il suo appartamento all’85 di Kent Court. Subito dopo l’uomo si sarebbe dato alla fuga dirigendosi verso il Messico e facendo perdere completamente le proprie tracce. Varcando il confine con il Messico, il 36enne avrebbe reso ancora più difficile la sua. Così la polizia avrebbe ...

CorriereCitta : Omicidio Veronica De Nitto: offerta taglia da 10 milioni di dollari per la cattura dell’ex fidanzato - Notiziedi_it : Omicidio di Veronica De Nitto il killer ricercato anche in Messico - Notiziedi_it : Per l’omicidio di Veronica, si cerca un 36enne: taglia da 10 milioni di dollari - latina24ore : Omicidio di Veronica De Nitto, taglia di 10 milioni di dollari sull’assassino - Italia_Notizie : Per l’omicidio di Veronica, si cerca un 36enne: taglia da 10 milioni di dollari -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Veronica Per l’omicidio di Veronica, si cerca un 36enne: taglia da 10 milioni di dollari Corriere della Sera OMICIDIO DE NITTO: RICERCHE DELL’ASSASSINO SI COMPLICANO, POTREBBE ESSERE IN MESSICO

Omicidio De Nitto: ora gli investigatori temono che il ricercato Renato Yedra-Briseno abbia varcato il confine americano.

Omicidio di Veronica De Nitto il killer ricercato anche in Messico

Renato Yedra-Briseno potrebbe essere tornato nel paese di origine dopo aver dato fuoco all’appartamento dove viveva la 34enne di Latina a Daly City. Su di lui una taglia da 10 milioni di dollari ...

Omicidio De Nitto: ora gli investigatori temono che il ricercato Renato Yedra-Briseno abbia varcato il confine americano.Renato Yedra-Briseno potrebbe essere tornato nel paese di origine dopo aver dato fuoco all’appartamento dove viveva la 34enne di Latina a Daly City. Su di lui una taglia da 10 milioni di dollari ...