Omicidio di Roberta Siragusa, il legale del fidanzato: "Non ha confessato" (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il 19enne fidanzato di Roberta Siragusa, Pietro Morreale, ha indicato ai carabinieri il luogo in cui si trovava il cadavere ma non ha confessato l'Omicidio. (Facebook)L'assassino di Roberta Siragusa al momento non ha ancora un nome. Il corpo della 17enne era stato trovato in un dirupo a Caccamo nella mattina di ieri, domenica 24 gennaio, su indicazione del fidanzato Pietro Morreale. Il giovane 19enne si era presentato in caserma con il padre e l'avvocato verso le 9.30, spiegando ai carabinieri dove ritrovare la ragazza, che era sparita le sera prima e su cui stava già indagando la procura dei minori. Il corpo di Roberta Siragusa Il corpo della giovane vittima è stato trovato parzialmente carbonizzato ...

