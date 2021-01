Olimpiadi Tokyo, Italia sospesa: atleti in gara senza bandiera (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ora l’Italia rischia davvero tanto per l’Olimpiadi di Tokyo: gli atleti potrebbero partecipare senza bandiera, ecco il motivo Ancora tanti problemi per quanto riguarda le Olimpiadi estive, in programma a Tokyo, dopo esser state rinviate proprio nell’estate 2021. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “La Repubblica” il CIO sarebbe pronto ad annunciare che gli atleti Italiani L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ora l’rischia davvero tanto per l’di: glipotrebbero partecipare, ecco il motivo Ancora tanti problemi per quanto riguarda leestive, in programma a, dopo esser state rinviate proprio nell’estate 2021. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “La Repubblica” il CIO sarebbe pronto ad annunciare che glini L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ilriformista : Mercoledì la decisione (scontata) del Cio: #Italia come Russia e Bielorussia - Lukeysmar : RT @Anto_23_12: È meglio per tutti che questa cafonata del CONI venga sistemata perché non esiste che l’Italia vada a Tokyo senza bandiera,… - EmmSorrentino : Il #Cio potrebbe escludere l'#Italia dalle #Olimpiadi di #Tokyo: urge l'approvazione di un decreto legge da parte d… - Sport_Fair : #Italia quasi fuori da #Tokyo2021 Si rischia una figuraccia epocale - mirkodecarli : Rischiamo l’esclusioni dalle Olimpiadi di Tokyo 2021 perché il Governo ancora non ha firmato il decreto per l’auton… -