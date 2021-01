Olimpiadi senza l’Italia, stasera verso Consiglio dei Ministri sulla riforma dello sport (Di lunedì 25 gennaio 2021) Stando a quanto si apprende da qualificate fonti di Governo, nella serata di lunedì 25 gennaio si terrà un Consiglio dei Ministri urgente per affrontare l’annoso tema della riforma dello sport in vista del rischio concreto che il 27 il Cio decida di sanzionare l’Italia per la mancata autonomia del Coni nei confronti della politica. Per scongiurare che gli atleti azzurri possano dover prendere parte ai Giochi non in nome dell’Italia, i Ministri si riuniranno per provare a superare l’impasse che sta facendo fare una bruttissima figura al movimento italiano. Lo ha reso noto l’agenzia Dire. sportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 25 gennaio 2021) Stando a quanto si apprende da qualificate fonti di Governo, nella serata di lunedì 25 gennaio si terrà undeiurgente per affrontare l’annoso tema dellain vista del rischio concreto che il 27 il Cio decida di sanzionareper la mancata autonomia del Coni nei confronti della politica. Per scongiurare che gli atleti azzurri possano dover prendere parte ai Giochi non in nome del, isi riuniranno per provare a superare l’impasse che sta facendo fare una bruttissima figura al movimento italiano. Lo ha reso noto l’agenzia Dire.Face.

CarloCalenda : Italia senza bandiera alle Olimpiadi per i giochini di potere di un gruppo di incapaci. La domanda da porsi è in qu… - capuanogio : 28 luglio 2012, il podio tutto italiano alle #Olimpiadi. Cosa sarebbe stato senza ???? ? E' troppo chiedere al Gover… - matteograndi : Alle #Olimpiadi senza bandiera e senza inno. Ci sono 24 ore di tempo perché il Governo provi a mettere una pezza su… - michele_raggi : RT @CarloCalenda: Italia senza bandiera alle Olimpiadi per i giochini di potere di un gruppo di incapaci. La domanda da porsi è in quale al… - f64klicso : RT @CarloCalenda: Italia senza bandiera alle Olimpiadi per i giochini di potere di un gruppo di incapaci. La domanda da porsi è in quale al… -