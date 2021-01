Olimpiadi senza l’Italia, Repubblica: “Il Cio ha deciso, a Tokyo niente bandiera tricolore” (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Il Comitato Olimpico internazionale ha pronto il documento di sospensione del Coni: un atto che per l’Italia non ha precedenti e che impedirebbe agli atleti azzurri di gareggiare alle Olimpiadi di Tokyo al via il 23 luglio sotto la bandiera del nostro paese“. A rilanciare la clamorosa indiscrezione è l’edizione odierna di ‘Repubblica‘ in merito alla querelle tra lo sport italiano e il Cio che potrebbe portare l’esclusione dell’Italia dai Giochi Olimpici di Tokyo in programma questa estate. Mercoledì alle ore 17:30 verrà resa nota la decisione ufficiale del Comitato Olimpico Internazionale ma a quanto si apprende gli atleti azzurri non potranno gareggiare in difesa della propria bandiera così come la Bielorussia e la Russia. “senza un ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Il Comitato Olimpico internazionale ha pronto il documento di sospensione del Coni: un atto che pernon ha precedenti e che impedirebbe agli atleti azzurri di gareggiare alledial via il 23 luglio sotto ladel nostro paese“. A rilanciare la clamorosa indiscrezione è l’edizione odierna di ‘‘ in merito alla querelle tra lo sport italiano e il Cio che potrebbe portare l’esclusione deldai Giochi Olimpici diin programma questa estate. Mercoledì alle ore 17:30 verrà resa nota la decisione ufficiale del Comitato Olimpico Internazionale ma a quanto si apprende gli atleti azzurri non potranno gareggiare in difesa della propriacosì come la Bielorussia e la Russia. “un ...

