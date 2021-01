Ogni maledetto lunedì – Roma-Spezia | panico all’89esimo Entra Diawara | ‘Mister | siamo sicuri?’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Salve a tutti voi nostalgici delle incursioni palla al piede di Keisuke Honda. Come avete cominciato la settimana scorsa sapendo che voi vi alzate alle 6 del mattino per racimolare un misero stipendio o studiate duramente per un avvenire incerto mentre a Meite, trasferitosi dal Torino al Milan, è bastato aver giocato una manciata di minuti per laurearsi campione d’inverno? View this post on Instagram A post shared by CALCIATORIBRUTTI (@calciatoribrutti) La settimana continua con un’altra notizia che ha scombussolato le nostre vite ordinarie: il Maestro Giampaolo vicinissimo a diventare il CT della Nazionale polacca. Poi hanno scelto Paulo Sousa. Evidentemente il maestro ha rifiutato l’incarico dopo che gli hanno detto che non poteva naturalizzare Ricardo Rodriguez. View this post on Instagram A post shared by ...