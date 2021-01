Oggi è un altro giorno, Serena Bortone emozionata torna in studio: “Un contagio breve” (Foto) (Di lunedì 25 gennaio 2021) emozionata Serena Bortone entra in studio sostenuta da un applauso ma è lei che lo fa a tutti, a chi è rimasto sul divano tra gli affetti stabili, alla squadra di Oggi è un altro giorno e a chi le ha dimostrato solidarietà (Foto). E’ stata fortunata Serena Bortone, contagiata dal covid è tornata presto negativa ma soprattutto non ha avuto alcun problema. Nessun sintomo, niente che le ricordasse il tampone negativo che l’ha costretta in isolamento e alle dirette in collegamento da casa. Professionista come poche sa bene che il successo anche delle ultime puntate è da attribuire non solo a lei ma a tutti i collaboratori di Oggi è un altro giorno, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 25 gennaio 2021)entra insostenuta da un applauso ma è lei che lo fa a tutti, a chi è rimasto sul divano tra gli affetti stabili, alla squadra diè une a chi le ha dimostrato solidarietà (). E’ stata fortunata, contagiata dal covid èta presto negativa ma soprattutto non ha avuto alcun problema. Nessun sintomo, niente che le ricordasse il tampone negativo che l’ha costretta in isolamento e alle dirette in collegamento da casa. Professionista come poche sa bene che il successo anche delle ultime puntate è da attribuire non solo a lei ma a tutti i collaboratori diè un, ...

