Offerte di lavoro e formazione digitale per donne intraprendenti | grazie al progetto Doberwoman

(Di lunedì 25 gennaio 2021) È una donna ed imprenditrice che non si arrende mai, nemmeno davanti al Covid, ma anzi rilancia ed espande la sua azienda. Lei è Vanessa Patitucci, imprenditricegià fondatrice e testimonial del brand "Dobermann", abbigliamento ed accessori, che ora ha lanciato la sua nuova idea in ambito digital. Nonostante i blocchi ai viaggi imposti dalle autorità nazionali l'imprenditrice è riuscita a recarsi a Dubai, negli Emirati Arabi, per avviare una nuova business unit della sua azienda. Ora, attraverso un recruitment che avviene sui canali social, sta cercando ragazze che desiderano formarsi nell'ambito della comunicazione. Una volta formate le ragazze selezionate gestiranno le piattaforme online e i social media del brand Dobermann, già a partire dal lancio della prima collezione che avverrà a giugno 2021. A fine gennaio così partirà ...