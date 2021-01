Nuova Zelanda, spettatori ammassati e senza mascherina per “il più grande concerto live da inizio pandemia” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Scene simili, nel resto del mondo, non si sono più viste dall’inizio della pandemia di Covid-19. Ma in Nuova Zelanda, si è realizzato quello che ormai sembrava impossibile: un concerto dal dal vivo, con il pubblico ammassato a saltare e ballare senza distanziamento né mascherina. A tenere il concerto è stata la band Six 60, che la scorsa settimana ha allestito un palco all’aperto a Waitangi, nel Northland e realizzato il più grande concerto da inizio pandemia nel Paese. A sei giorni di distanza si è tenuto un altro grande concerto dal vivo alla Baia di Hawke. La Nuova Zelanda è stata dichiarata lo scorso dicembre ... Leggi su tpi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Scene simili, nel resto del mondo, non si sono più viste dall’delladi Covid-19. Ma in, si è realizzato quello che ormai sembrava impossibile: undal dal vivo, con il pubblico ammassato a saltare e ballaredistanziamento né. A tenere ilè stata la band Six 60, che la scorsa settimana ha allestito un palco all’aperto a Waitangi, nel Northland e realizzato il piùdanel Paese. A sei giorni di distanza si è tenuto un altrodal vivo alla Baia di Hawke. Laè stata dichiarata lo scorso dicembre ...

Ventimila persone, ventimila appassionati di musica, ventimila fortunati. Così possono definirsi i partecipanti al Festival che si è tenuto a Waitangi, in Nuova Zelanda, dove per ...

Per gli amanti della musica dal vivo vedere queste immagini riempirà il cuore, ma diciamocela tutta: anche se non siete dei fan dei mega concerti all’aperto, è bellissimo finalmente vedere una grande ...

Ventimila persone, ventimila appassionati di musica, ventimila fortunati. Così possono definirsi i partecipanti al Festival che si è tenuto a Waitangi, in Nuova Zelanda, dove per ...