Nuova mobilità - Renault lancia il brand Mobilize (Di lunedì 25 gennaio 2021) Da Mobiliz a Mobilize. Nel nuovo piano denominato Renaulution e voluto dal neo ad del gruppo francese Luca De Meo vi è spazio, e molto, anche per la Nuova mobilità che Renault curerà con un nuovo brand: Mobilize appunto. Un nome che richiama, non sappiamo quanto intenzionalmente, il progetto lanciato dall'allora presidente Carlos Ghosn nel lontano 2012 per chi non si poteva permettere l'auto, con soluzioni di micro mobilità, di noleggio a tempo e di tariffe ad hoc, anche per la manutenzione, per le persone disagiate. La mission e il primo modello. Mobilize costituirà una Nuova business unit che andrà ad affiancarsi a Renault, Dacia-Lada e Alpine, rivolgendosi a chi desidera adottare forme di ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 25 gennaio 2021) Da Mobiliz a. Nel nuovo piano denominato Renaulution e voluto dal neo ad del gruppo francese Luca De Meo vi è spazio, e molto, anche per lachecurerà con un nuovoappunto. Un nome che richiama, non sappiamo quanto intenzionalmente, il progettoto dall'allora presidente Carlos Ghosn nel lontano 2012 per chi non si poteva permettere l'auto, con soluzioni di micro, di noleggio a tempo e di tariffe ad hoc, anche per la manutenzione, per le persone disagiate. La mission e il primo modello.costituirà unabusiness unit che andrà ad affiancarsi a, Dacia-Lada e Alpine, rivolgendosi a chi desidera adottare forme di ...

