Nove dosi di cocaina e 500 euro in tasca | arrestato 25enne

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Bergamo, servizio di controllo del territorio dei Carabinieri: 1 persona arrestata e decine controllate. I militari della Compagnia Carabinieri di Bergamo durante un servizio di controllo in città e nell’hinterland cittadino, nel corso del fine settimana, hanno identificato circa 50 persone, dieci delle quali con precedenti specifici per reati di tipo predatorio o inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti. Tra questi, un ragazzo di 25 anni, già noto ai Carabinieri in quanto gravato da diversi precedenti in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, è statodai militari della Stazione di Curno. Il giovane, infatti, fermato nella serata di sabato 23 gennaio dai militari in quel centro cittadino, è stato sottoposto a controllo e, a seguito di una perquisizione, trovato in possesso di ben 9dinascoste sotto i ...