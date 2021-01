Non vede i genitori da mesi per le restrizioni anti Covid, insegnante tenta il suicidio (Di lunedì 25 gennaio 2021) Pavia, 25 gen – Una profonda depressione scatenata dalla lontananza dai propri genitori, distanti oltre 1.300 chilometri e irraggiungibili dalla fine dell’estate a causa delle restrizioni anti Covid, e dai propri studenti, relegati dietro un computer dalla Dad: così una professoressa di 28 anni residente a Pavia ha tentato il suicidio. Solo il tempestivo intervento di carabinieri e vigili del fuoco ha evitato la tragedia. Lo riferisce il Corriere di Milano. Le misure anti Covid portano la prof al tentato suicidio L’episodio è avvenuto nella notte di sabato 23 gennaio, quando la 28enne ha cercato di uccidersi lanciandosi dalla finestra del proprio appartamento al terzo piano. L’emotività ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Pavia, 25 gen – Una profonda depressione scatenata dalla lontananza dai propri, distoltre 1.300 chilometri e irraggiungibili dalla fine dell’estate a causa delle, e dai propri studenti, relegati dietro un computer dalla Dad: così una professoressa di 28 anni residente a Pavia hato il. Solo il tempestivo intervento di carabinieri e vigili del fuoco ha evitato la tragedia. Lo riferisce il Corriere di Milano. Le misureportano la prof altoL’episodio è avvenuto nella notte di sabato 23 gennaio, quando la 28enne ha cercato di uccidersi lanciandosi dalla finestra del proprio appartamento al terzo piano. L’emotività ...

HuffPostItalia : Non vede la famiglia da mesi per le restrizioni anti-Covid: 28enne tenta suicidio a Pavia - RaiCultura : 'La verità non può non vedere l'errore e quindi il contrasto tra sé e l'errore, mentre l'errore non si vede come er… - Mov5Stelle : Nonostante i risultati portati a casa da Conte con il #RecoveryFund, c’è chi in un momento simile vuole andare a el… - AliceMell5 : @mgrazia1961 @genesdegenes @AllertaMeteoGe Che è il comportamento di chi rispetta le regole anche se in Valle Scriv… - bitterhvseok : RT @SottonaxCherry: sono l'unica che se vede qualcuno senza mascherina, smette di respirare finché non passa? -