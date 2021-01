Non mandano i loro figli a scuola: genitori denunciati dai carabinieri (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) – Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto della dispersione scolastica, i carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino hanno effettuato una serie di mirati controlli presso le scuole primarie e secondarie, ricadenti nel territorio di competenza. Le attività, poste in essere in stretta collaborazione con i dirigenti degli istituti scolastici, hanno confermato che tale fenomeno fortunatamente è poco diffuso: la quasi totalità degli studenti soggetti all’obbligo dell’istruzione frequentano regolarmente le lezioni. All’esito delle verifiche, i carabinieri della Stazione di Ariano Irpino hanno denunciato in stato di libertà due genitori che, senza giustificato motivo, omettevano di far impartire ai propri figli l’istruzione obbligatoria: a loro ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) – Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto della dispersione scolastica, idella Compagnia di Ariano Irpino hanno effettuato una serie di mirati controlli presso le scuole primarie e secondarie, ricadenti nel territorio di competenza. Le attività, poste in essere in stretta collaborazione con i dirigenti degli istituti scolastici, hanno confermato che tale fenomeno fortunatamente è poco diffuso: la quasi totalità degli studenti soggetti all’obbligo dell’istruzione frequentano regolarmente le lezioni. All’esito delle verifiche, idella Stazione di Ariano Irpino hanno denunciato in stato di libertà dueche, senza giustificato motivo, omettevano di far impartire ai propril’istruzione obbligatoria: a...

Ultime Notizie dalla rete : Non mandano Ariano Irpino, non mandano i figli a scuola: denunciati due genitori Orticalab Ariano Irpino, non mandano i figli a scuola: denunciati due genitori

I controlli mirati, portati avanti dai Carabinieri della Compagnia del Tricolle, hanno individuato due genitori che, senza giustificato motivo, omettevano di far impartire ai propri figli l’istruzione ...

Non mandano i loro figli a scuola: genitori denunciati dai carabinieri

Ariano Irpino (Av) – Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto della dispersione scolastica, i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino hanno effettuato una serie di mirati controlli presso ...

I controlli mirati, portati avanti dai Carabinieri della Compagnia del Tricolle, hanno individuato due genitori che, senza giustificato motivo, omettevano di far impartire ai propri figli l’istruzione ...Ariano Irpino (Av) – Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto della dispersione scolastica, i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino hanno effettuato una serie di mirati controlli presso ...