Nocera Superiore | ‘Legalità e trasparenza’ scrive al prefetto | “Mancato rispetto quote rosa in giunta”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) –delle “” in, il movimento Legalità e Trasparenza si rivolge al. La segnalazione è arrivata dall’avvocato Raffaella Ferrentino (in foto), portavoce dell’associazione, in collaborazione con l’avvocato Alfonso Esposito, e fonda i suoi presupposti sulle dimissioni di due assessori presentate nei mesi scorsi. “L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Cuofano risulta dotata di unacomposta da due assessori di sesso maschile e uno di sesso femminile. La legge dispone che nelle giunte dei comuni con popolazionea 3mila abitanti, nessuno dei due sessi può ...