Nocera Superiore, il sindaco Cuofano: “Scuole ancora tutte in dad” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Superiore (Sa) – Il sindaco di Nocera Superiore va avanti sulla sua scelta che definisce dolorosa ma necessaria e continua a tenere chiuse le Scuole per la didattica in presenza. Oggi, nel giorno in cui le aule anche delle Scuole medie tornano a riempirsi di alunni, il sindaco Giovanni Maria Cuofano proroga ancora l’ordinanza con la quale, fin dal primo giorno di possibile ripresa in presenza, ha sospeso le attività didattiche in presenza per le Scuole cittadine (Primaria, Secondaria di I grado, Servizi Educativi 0-6 anni pubblici). In una video dichiarazione postata sul suo profilo Facebook, il primo cittadino non ipotizza ancora una data per il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Ildiva avanti sulla sua scelta che definisce dolorosa ma necessaria e continua a tenere chiuse leper la didattica in presenza. Oggi, nel giorno in cui le aule anche dellemedie tornano a riempirsi di alunni, ilGiovanni Mariaprorogal’ordinanza con la quale, fin dal primo giorno di possibile ripresa in presenza, ha sospeso le attività didattiche in presenza per lecittadine (Primaria, Secondaria di I grado, Servizi Educativi 0-6 anni pubblici). In una video dichiarazione postata sul suo profilo Facebook, il primo cittadino non ipotizzauna data per il ...

SergVessicchio : NOCERA SUPERIORE,LE SCUOLE NON APRONO CONTAGI TRA IL PERSONALE - occhio_notizie : “Il diritto allo studio non viene violato perché sarà garantita la #Dad e saranno assistiti gli alunni più fragili'… - salernotoday : Covid-19 a Nocera Superiore, contagi tra il personale scolastico: rinviato il ritorno in classe… - ElisabettaPolet : RT @Luca_15_5: ADOZIONE DEL CUORE ?? Riccio è un gattone di 4/5 anni abbandonato in strada?? Soffre di una stomatite recidiva quindi è prefe… - salernotoday : Nocera Superiore, minaccia la ex poi versa benzina sulla porta di casa: giovane nei guai -