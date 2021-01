No, i medici che «hanno scoperto gli enzimi del cancro nei vaccini» non sono stati «tutti assassinati» (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il 14 gennaio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva la verifica di un articolo, pubblicato il 20 settembre 2019 sul sito La Via Di Uscita, intitolato “I medici che hanno scoperto gli enzimi del cancro nei vaccini trovati tutti assassinati”. L’articolo è stato condiviso, al 25 gennaio 2020, oltre 6.400 volte su Facebook. La Via Di Uscita si definisce «secondo sito» dell’associazione stati Uniti del Mondo fondata da Isha Babaji (al secolo Francesco Ricciardi, guru ispirato dalla tradizione induista). Il sito condivide spesso contenuti pseudoscientifici, ad esempio i video di Stefano Scoglio, Roberto Petrella e Stefano Montanari, tutti e tre al centro della disinformazione sulla Covid-19 ... Leggi su facta.news (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il 14 gennaio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva la verifica di un articolo, pubblicato il 20 settembre 2019 sul sito La Via Di Uscita, intitolato “Icheglidelneitrovati”. L’articolo è stato condiviso, al 25 gennaio 2020, oltre 6.400 volte su Facebook. La Via Di Uscita si definisce «secondo sito» dell’associazioneUniti del Mondo fondata da Isha Babaji (al secolo Francesco Ricciardi, guru ispirato dalla tradizione induista). Il sito condivide spesso contenuti pseudoscientifici, ad esempio i video di Stefano Scoglio, Roberto Petrella e Stefano Montanari,e tre al centro della disinformazione sulla Covid-19 ...

