Niente Chelsea, niente PSG: nel futuro di Allegri c’è la Serie A (Di lunedì 25 gennaio 2021) Massimiliano Allegri è destinato a tornare in Serie A dopo che né PSG né Chelsea hanno scelto lui per sostituire i rispettivi allenatore Secondo quanto trapelato da media inglesi e tedeschi, sarà Thomas Tuchel a sostituire Frank Lampard sulla panchina del Chelsea. Al momento non ci sono altri candidati, nemmeno Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus non ha mai nascosto il suo desiderio di allenare all’estero ma come riferito da Fabrizio Romano, non ci sono stati contatti recenti fra la dirigenza dei Blues e l’allenatore. Il suo mancato arrivo in Premier League, in aggiunta al fatto che anche il PSG gli ha preferito Mauricio Pochettino, fa sì che il ritorno in Serie A sia al momento lo scenario più concreto per il futuro di Allegri. Ad ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Massimilianoè destinato a tornare inA dopo che né PSG néhanno scelto lui per sostituire i rispettivi allenatore Secondo quanto trapelato da media inglesi e tedeschi, sarà Thomas Tuchel a sostituire Frank Lampard sulla panchina del. Al momento non ci sono altri candidati, nemmeno Massimiliano. L’ex tecnico della Juventus non ha mai nascosto il suo desiderio di allenare all’estero ma come riferito da Fabrizio Romano, non ci sono stati contatti recenti fra la dirigenza dei Blues e l’allenatore. Il suo mancato arrivo in Premier League, in aggiunta al fatto che anche il PSG gli ha preferito Mauricio Pochettino, fa sì che il ritorno inA sia al momento lo scenario più concreto per ildi. Ad ...

ItaSportPress : Chelsea, Lampard verso l'esonero: niente allenamento mattutino per i blues. Tuchel pronto - - colaluce_jr : @RynaRaptor Onestamente lo United non capisco come faccia ad essere lì. Ha una buona rosa ma niente di eccezionale,… - _IlBoris : Lampard silurato? Io il Chelsea lo guardo poco e niente, ma qui sopra mi era stato assicurato che fosse bravo - cmercatoweb : ???? Niente #Dzeko per la #Juventus: scambio in #PremierLeague - calciomercatoit : ??#Inter e #Juventus - niente #Emerson Palmieri: #Lampard lo ha tolto dal mercato ??#CMITmercato -

Ultime Notizie dalla rete : Niente Chelsea Niente Chelsea, niente PSG: nel futuro di Allegri c'è la Serie A Calcio News 24 Niente Chelsea, niente PSG: nel futuro di Allegri c’è la Serie A

Massimiliano Allegri è destinato a tornare in Serie A dopo che né PSG né Chelsea hanno scelto lui per sostituire i rispettivi allenatore ...

Chelsea, Lampard verso l’esonero: niente allenamento mattutino per i blues. Tuchel pronto

Frank Lampard nelle prossime ore non sarà più l’allenatore del Chelsea. Il tecnico inglese non ha raggiunto i risultati sperati nella prima metà di stagione: è nono con 29 punti in 19 giornate. Uno sc ...

Massimiliano Allegri è destinato a tornare in Serie A dopo che né PSG né Chelsea hanno scelto lui per sostituire i rispettivi allenatore ...Frank Lampard nelle prossime ore non sarà più l’allenatore del Chelsea. Il tecnico inglese non ha raggiunto i risultati sperati nella prima metà di stagione: è nono con 29 punti in 19 giornate. Uno sc ...