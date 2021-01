Nicolò, figlio di Walter Zenga: “Papà mi ha chiesto di cambiare cognome” (VIDEO) (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nicolò Zenga ospite a Live Non è la D’Urso Dopo la breve parentesi a Domenica Live, Nicolò Zenga è tornato, anche se in collegamento dalla sua abitazione, a Live Non è la D’Urso. Il ragazzo ha parlato ancora una volta del difficile rapporto col padre Walter. Stando alle sue dichiarazioni, ma anche del fratello Andrea, al momento inquilino della casa del Grande Fratello Vip 5, il genitore non gli avrebbe mai fatto da padre. Anzi, lex portiere di calcio avrebbe assunto un atteggiamento totalmente differente con gli altri figli nati da altre relazioni sentimentali. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è successo nel talk domenicale della rete ammiraglia Mediaset. Walter Zenga gli avrebbe proposto di cambiare cognome A Live Non è la ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 25 gennaio 2021)ospite a Live Non è la D’Urso Dopo la breve parentesi a Domenica Live,è tornato, anche se in collegamento dalla sua abitazione, a Live Non è la D’Urso. Il ragazzo ha parlato ancora una volta del difficile rapporto col padre. Stando alle sue dichiarazioni, ma anche del fratello Andrea, al momento inquilino della casa del Grande Fratello Vip 5, il genitore non gli avrebbe mai fatto da padre. Anzi, lex portiere di calcio avrebbe assunto un atteggiamento totalmente differente con gli altri figli nati da altre relazioni sentimentali. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è successo nel talk domenicale della rete ammiraglia Mediaset.gli avrebbe proposto diA Live Non è la ...

zazoomblog : Nicolò figlio di Walter Zenga: “Papà mi ha chiesto di cambiare cognome” - #Nicolò #figlio #Walter #Zenga: #“Papà - ThisManIsNo1 : @Lucia53738418 No, perchè il primo figlio aveva 1 anno quando se ne andò, mentre con Andrea e Nicolò è stato fino ai loro 3 e 6 anni. - ThisManIsNo1 : Quindi, piuttosto che cercare di comprendere le necessità dei figli, ancora oggi che sono adulti, Walterone sceglie… - ThisManIsNo1 : Se Jacopo ha vissuto il padre in maniera diversa da come lo hanno vissuto #Andrea e Nicolò, questo non fa di lui il… - xCandyKillerx : Cercare di far passare per bugiardo un figlio che racconta del padre assente solo perché chi lo ha come amico dice… -