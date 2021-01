Nicola Carraro | marito di Mara Venier | è più ricco di lei

(Di lunedì 25 gennaio 2021)è uno dei volti più importanti del panorama Rai, ma in pochi conoscono a pieno suodi– InstagramQuando si parla di, si è consapevoli che l’argomento tocca una delle icone della televisione italiana. Al cospetto della ‘Zia’ in molti avverto quella sensazione di profondo rispetto, nei confronti di una donna che ha fatto la storia della televisione italiana, e continua a farla con grande caparbietà e personalità. Alla veneranda età di 70 anni, laè ben salda alla guida di un programma di punta come ‘Domenica In’, e molti sono affezionati a lei e guardano il programma ...

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Carraro

A Domenica In Mara Venier ha intervistato l'amico Franco Nero anche se non sono mancati momenti imbarazzanti durante la loro chiacchierata.Ospite a Domenica In Franco Nero ha fatto una battura a Mara Venier che l'ha messa non poco in imbarazzo, ecco cosa ha detto alla conduttrice.