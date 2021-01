Newcastle – Leeds: domani sera alle 19.00 (Di lunedì 25 gennaio 2021) domani sera, martedì 26 Newcastle – Leeds, per la 20esima giornata di Premier League. Le due squadre sono pronte a darsi battaglia e non è scontato il risultato. L’ultima volta il Leeds ha avuto la meglio con il risultato di 5-2. Sarà l’arbitro Taylor incaricato della direzione dell’incontro che si svolgerà allo stadio St. James’ Park. Newcastle – Leeds sorprese in agguato? Pronostico a favore del Leeds con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.95. Negli ultimi cinque incontri il Newcastle ha conseguito 0 vittorie, 1 pareggi e 4 sconfitte realizzando 1 e subendone 8. Il Leeds invece ha ottenuto 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte realizzando 6 reti e subendone 7. I padroni di casa non vincono da dieci ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 25 gennaio 2021), martedì 26, per la 20esima giornata di Premier League. Le due squadre sono pronte a darsi battaglia e non è scontato il risultato. L’ultima volta ilha avuto la meglio con il risultato di 5-2. Sarà l’arbitro Taylor incaricato della direzione dell’incontro che si svolgerà allo stadio St. James’ Park.sorprese in agguato? Pronostico a favore delcon i bookmakers che quotano la vittoria a 1.95. Negli ultimi cinque incontri ilha conseguito 0 vittorie, 1 pareggi e 4 sconfitte realizzando 1 e subendone 8. Ilinvece ha ottenuto 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte realizzando 6 reti e subendone 7. I padroni di casa non vincono da dieci ...

Domani sera, martedì 26 Newcastle – Leeds, per la 20esima giornata di Premier League. Le due squadre sono pronte a darsi battaglia ...

Ecco il programma della ventesima giornata di Premier League 2020/21 e come vederla in TV. Giovedì scoppiettante con Tottenham-Liverpool.

