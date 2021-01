NBA 2021 | i risultati della notte 25 gennaio | Clippers 7a di fila | Hayward 39 e tiro della vittoria Buon Gallinari | ma vincono i Bucks

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Sette le partiteNBA, tra protagonisti classici, nuovi e ritornati al loro splendore, un’unica tripla doppia e un solo rinvio, quello tra Memphis Grizzlies e Sacramento Kings. Andiamo a scoprire quanto accaduto sui campi d’America. Annunciata quasi in pompa magna, la vera notizia, a Washington, è che i Wizards sono tornati a giocare dopo quasi due settimane una volta smaltito il focolaio di Covid-19 in misura sufficiente da poter riprendere contatto con gare ufficiali. I San Antonio Spurs, però, non hanno particolare pietà: 121-101 nonostante i 31 punti di Bradley Beal, con 7 uomini in doppia cifra (Patty Mills a quota 21) e la tripla doppia di Dejounte Murray (11, 11 rimbalzi e 10 assist), la seconda in carriera. Tre i grandi protagonisti a livello individuale. Uno è Kawhi Leonard, che trascina i Los Angeles ...