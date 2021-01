Napoli, studenti occupano il Liceo Labriola: “Riprendiamoci la scuola” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Riprendiamoci la scuola” gli studenti napoletani occupano il Liceo Labriola. Un’azione messa in atto questa mattina dai giovani dell’Osservatorio Popolare Studentesco a cui hanno partecipato, infatti, numerosi giovanissimi della città, anche non studenti del Liceo in questione. “Affinché ci sia un regolare e sicuro svolgimento del settore dell’istruzione – spiegano gli studenti Autonomi napoletani – crediamo sia non solo opportuno ma necessario che anche gli altri settori presentino un funzionamento ottimale: potenziamento di trasporti, più spazi in cui seguire le lezioni, più assunzioni nel comparto scuola, presidi medico-sanitari nelle scuole, sportelli ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “la” glinapoletaniil. Un’azione messa in atto questa mattina dai giovani dell’Osservatorio Popolare Studentesco a cui hanno partecipato, infatti, numerosi giovanissimi della città, anche nondelin questione. “Affinché ci sia un regolare e sicuro svolgimento del settore dell’istruzione – spiegano gliAutonomi napoletani – crediamo sia non solo opportuno ma necessario che anche gli altri settori presentino un funzionamento ottimale: potenziamento di trasporti, più spazi in cui seguire le lezioni, più assunzioni nel comparto, presidi medico-sanitari nelle scuole, sportelli ...

