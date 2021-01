Napoli, servizio civile con l'Asl per 400 euro al mese: si cercano 248 volontari under 28 (Di lunedì 25 gennaio 2021) i. A tutti i volontari, prima di entrare in servizio, sarà riservata la vaccinazione anti - Covid19. La scadenza per presentare la domanda è fissata per il 15 febbraio Leggi su today (Di lunedì 25 gennaio 2021) i. A tutti i, prima di entrare in, sarà riservata la vaccinazione anti - Covid19. La scadenza per presentare la domanda è fissata per il 15 febbraio

SanremoAncheNoi : RT @Today_it: Napoli, servizio civile con l'Asl per 400 euro al mese: si cercano 248 volontari under 28 - AriannaAmbrosi0 : RT @Today_it: Napoli, servizio civile con l'Asl per 400 euro al mese: si cercano 248 volontari under 28 - Today_it : Napoli, servizio civile con l'Asl per 400 euro al mese: si cercano 248 volontari under 28 - TgrVeneto : #calcio di #SerieA. Con la vittoria interna per 3 a 1 sul @sscnapoli, l'@HellasVeronaFC chiude il girone di andata… - BottazziPepito : @realvarriale @RaiSport @RaiDue @Raiofficialnews Anche ieri nessun commento sulla Juventus e soprattutto sulla gran… -