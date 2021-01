Napoli, per sostituire Gattuso c’è l’ipotesi Benitez: la ricostruzione (Di lunedì 25 gennaio 2021) Rafa Benitez potrebbe tornare clamorosamente al Napoli. Uno scenario che ha cominciato a prendere forma dopo la sconfitta contro il Verona La sconfitta sul campo del Verona ha generato una grossa delusione in casa Napoli e secondo Corriere dello Sport il ko del Bentegodi sta spingendo il presidente Aurelio De Laurentiis a fare delle considerazioni sul piano tecnico. Il principale imputato è il tecnico Gennaro Gattuso, per il quale il rinnovo di contratto è pronto ma non è ancora stato annunciato. De Laurentiis, sempre secondo Corriere dello Sport, si aspetterebbe le dimissioni di Gattuso così da poter dar vita ad un nuovo ciclo. Il nome da cui ripartire è una vecchia conoscenza del Napoli: Rafa Benitez. Il tecnico spagnolo si è appena liberato del contratto che lo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Rafapotrebbe tornare clamorosamente al. Uno scenario che ha cominciato a prendere forma dopo la sconfitta contro il Verona La sconfitta sul campo del Verona ha generato una grossa delusione in casae secondo Corriere dello Sport il ko del Bentegodi sta spingendo il presidente Aurelio De Laurentiis a fare delle considerazioni sul piano tecnico. Il principale imputato è il tecnico Gennaro, per il quale il rinnovo di contratto è pronto ma non è ancora stato annunciato. De Laurentiis, sempre secondo Corriere dello Sport, si aspetterebbe le dimissioni dicosì da poter dar vita ad un nuovo ciclo. Il nome da cui ripartire è una vecchia conoscenza del: Rafa. Il tecnico spagnolo si è appena liberato del contratto che lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli per Comune Napoli, via i murales per i 'baby rapinatori' Agenzia ANSA Corsera - ADL scontento, dissenso arriva anche alla squadra: Gattuso non è più tranquillo

De Laurentiis scontento: Gattuso non è più tranquillo. Laconico il primo commento del Corriere della Sera all'indomani della brutta sconfitta del Napoli ...

Scuola, in Campania rientrano le medie. Ma ora scattano le proteste di genitori «sì-Dad» e sindacati

I professori delle superiori lanciano una petizione: prima vaccino e poi rientro in classe. Dopo Fuorigrotta altri contagi in una materna ed elementare di Acerra ...

