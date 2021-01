Napoli, paura in strada: avvistato uomo con pistola su uno scooter (VIDEO) (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una vera e propria zona di Far West, in questo si è convertito il comune di San Giovanni a Teduccio. Grazie alle riprese di un cittadino infatti è stato segnalato un uomo seduto su uno scooter con una pistola in mano. Il possessore dell’arma da fuoco sembra molto nervoso, forse in attesa di qualcuno. Il risultato però è che i passanti hanno avuto paura. C’è preoccupazione nell’uscire di casa in situazioni del genere e bisogna che qualcuno intervenga per donare un po’ di serenità ai cittadini. Questo il messaggio del cittadino che ha inviato il VIDEO al Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli: “Consigliere Borrelli, occorre agire subito. A San Giovanni a Teduccio è il Far West, c’è una persona con una pistola fuori al ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Una vera e propria zona di Far West, in questo si è convertito il comune di San Giovanni a Teduccio. Grazie alle riprese di un cittadino infatti è stato segnalato unseduto su unocon unain mano. Il possessore dell’arma da fuoco sembra molto nervoso, forse in attesa di qualcuno. Il risultato però è che i passanti hanno avuto. C’è preoccupazione nell’uscire di casa in situazioni del genere e bisogna che qualcuno intervenga per donare un po’ di serenità ai cittadini. Questo il messaggio del cittadino che ha inviato ilal Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli: “Consigliere Borrelli, occorre agire subito. A San Giovanni a Teduccio è il Far West, c’è una persona con unafuori al ...

