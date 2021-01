Napoli KO | Marika Fruscio prova sollevare i tifosi azzurri con l’ultimo selfie da divano

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Dal campo non sono arrivate buone notizie per idel. I sostenitoripossono consolarsi però con lo scatto social di, che hato a tirargli su il morale dopo la sconfitta della squadra di Gattuso a Verona. "Ecco la mia domenica", ha scritto la nota showgirl.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CKcGaXBsDR6/" Golssip.

Marika_r1998 : Il gol più veloce della serie a dopo solo 10 secondi è di oggi e porta la firma di Lozano!!! ?? #VeronaNapoli #Napoli #forzanapolisempre - Marika_r1998 : RT @annatrieste: Se sei il capitano del Napoli e ti danno, dopo un accurato passaggio al Var, un rigore contro la Juve tu lo segni e basta.… - GiovanniGhiot10 : @RobertoGranai Marika ciao bella,la piadina Romagnola,porterete a Napoli.?????? - paolobiancadott : @marikafruscio10 Ciao da Napoli bellissima Marika e Forza Napoli - mdltdwl : voglio visitare napoli con marika, ma anche qualsiasi altro posto va bene + mi piacerebbe andare anche in nord euro… -

