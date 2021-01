Napoli, Gattuso a rischio? I possibili scenari (Di lunedì 25 gennaio 2021) La cocente sconfitta di ieri pomeriggio per 3-1 contro l’Hellas Verona ha messo in una situazione non facile il Napoli. I partenopei nell’ultimo periodo si stanno infatti imbattendo in risultati discontinui, fatti di alti e bassi clamorosi. Dopo la sconfitta con lo Spezia e la vittoria sudata con l’Udinese era arrivato il dilagante 6-0 con la Fiorentina, seguito dalle dipartite in Supercoppa Italiana e in campionato contro Juric. La posizione di Gattuso sembra quindi essere più a rischio di prima e le ultime voci vedono De Laurentiis guardarsi attorno. E’ realistico però pensare all’addio del tecnico degli azzurri? Gattuso a rischio esonero? Le ultime ore suggeriscono di sì. Le due brutte sconfitte abbinate a insufficienti prestazioni contro Juventus ed Hellas Verona hanno fatto, a quanto pare, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) La cocente sconfitta di ieri pomeriggio per 3-1 contro l’Hellas Verona ha messo in una situazione non facile il. I partenopei nell’ultimo periodo si stanno infatti imbattendo in risultati discontinui, fatti di alti e bassi clamorosi. Dopo la sconfitta con lo Spezia e la vittoria sudata con l’Udinese era arrivato il dilagante 6-0 con la Fiorentina, seguito dalle dipartite in Supercoppa Italiana e in campionato contro Juric. La posizione disembra quindi essere più adi prima e le ultime voci vedono De Laurentiis guardarsi attorno. E’ realistico però pensare all’addio del tecnico degli azzurri?esonero? Le ultime ore suggeriscono di sì. Le due brutte sconfitte abbinate a insufficienti prestazioni contro Juventus ed Hellas Verona hanno fatto, a quanto pare, ...

fattoquotidiano : Napoli, la decrescita felice è diventata un triste ridimensionamento? Gattuso e Giuntoli traballano, De Laurentiis… - capuanogio : #Napoli, squadra sotto choc dopo la sconfitta di #Verona e #Gattuso non ha calcato la mano nel confronto post parti… - CorSport : #Benitez: 'Il mio #Napoli speciale. Meglio di quello di #Gattuso' - sicatony : @LaScordio Hai visto anche tu il #napoli di #gattuso ??? - NCN_it : #ALVINO: «AD OGGI #GATTUSO NON È IN DISCUSSIONE, MA SOLO VINCERE FORSE NON BASTERÀ...» #Napoli -