Napoli, Catacombe di San Gennaro vincono il premio “Migliore esperienza al Mondo” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Le Catacombe di San Gennaro si sono aggiudicate il prestigioso premio per “Migliore esperienza al Mondo” nell’ambito dei “Global Remarkable Venue Awards 2020? conclusisi lo scorso 20 gennaio. Si tratta di un premio internazionale che celebra i musei e le attrazioni che offrono agli utenti delle incredibili esperienze in tema culturale. Le Catacombe di San Gennaro quindi si sono aggiudicati 1 dei 7 titoli messi in palio. Le sette categorie di premi sono le seguenti: Most Remarkable Venue; Best Museum; Best Attraction; Best Landmark; Best Onsite Experience; Most Innovative Venue e Best Hidden Gem. I premi sono stati vinti in sei differenti paesi. Italia; Francia; Spagna; Paesi Bassi; ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ledi Sansi sono aggiudicate il prestigiosoper “al” nell’ambito dei “Global Remarkable Venue Awards 2020? conclusisi lo scorso 20 gennaio. Si tratta di uninternazionale che celebra i musei e le attrazioni che offrono agli utenti delle incredibili esperienze in tema culturale. Ledi Sanquindi si sono aggiudicati 1 dei 7 titoli messi in palio. Le sette categorie di premi sono le seguenti: Most Remarkable Venue; Best Museum; Best Attraction; Best Landmark; Best Onsite Experience; Most Innovative Venue e Best Hidden Gem. I premi sono stati vinti in sei differenti paesi. Italia; Francia; Spagna; Paesi Bassi; ...

bellodari0 : #cosenapoletane #cosebelle Napoli, le Catacombe di San Gennaro vincono il 'Global Remarkable Venue Awards 2020' co… - annmavi : RT @rep_napoli: Napoli, le Catacombe di San Gennaro vincono il 'Global Remarkable Venue Awards 2020' come migliore esperienza al mondo [agg… - AdamartArt : RT @rep_napoli: Napoli, le Catacombe di San Gennaro vincono il 'Global Remarkable Venue Awards 2020' come migliore esperienza al mondo [agg… - antodelprino : RT @rep_napoli: Napoli, le Catacombe di San Gennaro vincono il 'Global Remarkable Venue Awards 2020' come migliore esperienza al mondo [agg… - Notiziedi_it : Napoli, le Catacombe di San Gennaro vincono il “Global Remarkable Venue Awards 2020” come migliore esperienza al mo… -