Musumeci: "Nessun richiamo per i furbetti del vaccino" (Di lunedì 25 gennaio 2021) ROMA – Per gli eventuali 'furbetti' che in Sicilia hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid senza averne diritto "non c'è possibilità" di avere anche il richiamo che completa la copertura. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, interpellato nel merito durante 'Oggi e' un altro giorno', trasmissione su Rai1. "Queste persone non ne hanno titolo e quindi non c'e' possibilita' – ha precisato il governatore -, sarebbe come diventare complici o avallare questo comportamento". CGIL PALERMO: "ALL'OSPEDALE PETRALIA 1 SU 4 ABUSIVO, INDAGARE"

