“Musico ambulante” è il nuovo album di Fabio Concato in doppio cd (Di lunedì 25 gennaio 2021) Milano. «Più passano gli anni e più tendo a disfarmi delle cose inutili, anche quando non lo sembrano». Lo ha ammesso Fabio Concato a proposito del nuovo album “Musico ambulante”, disponibile su doppio cd mentre il doppio vinile è in uscita la prossima settimana e sugli stores digitali da marzo: contiene 22 brani immancabili dell’artista e l’inedita “L’umarell”. Dell’album fanno parte alcuni grandi successi di Concato, da “Domenica bestiale” a “Rosalina”, da “Fiore di maggio” a “Sexy tango”, da “E ti ricordo ancora” a “Guido piano”. «È stato doloroso fare delle rinunce: quante canzoni a me care sono rimaste fuori – ha sostenuto – Dovevo stare dentro con i tempi ma mi è parso una cosa bellina metterci dentro ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 25 gennaio 2021) Milano. «Più passano gli anni e più tendo a disfarmi delle cose inutili, anche quando non lo sembrano». Lo ha ammessoa proposito del”, disponibile sucd mentre ilvinile è in uscita la prossima settimana e sugli stores digitali da marzo: contiene 22 brani immancabili dell’artista e l’inedita “L’umarell”. Dell’fanno parte alcuni grandi successi di, da “Domenica bestiale” a “Rosalina”, da “Fiore di maggio” a “Sexy tango”, da “E ti ricordo ancora” a “Guido piano”. «È stato doloroso fare delle rinunce: quante canzoni a me care sono rimaste fuori – ha sostenuto – Dovevo stare dentro con i tempi ma mi è parso una cosa bellina metterci dentro ...

