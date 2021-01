Musica sotto choc: il cantante arrestato per maltrattamenti e droga (Di lunedì 25 gennaio 2021) Algero Corretini, il rapper e influencer 1727Wrldstar, conosciuto per la sua esclamazione "ho preso il muro fratellì", è stato arrestato per maltrattamenti, lesioni nei confronti della compagna e il pubblico ministero ha chiesto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. I carabinieri di Ponte Galeria lo hanno raggiunto sabato scorso 23 gennaio, dopo la segnalazione della fidanzata, rimasta vittima di un'aggressione. La sera di venerdì scorso la donna ha chiesto aiuto alla madre, mandandole un messaggio, la quale avrebbe subito chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Secondo quanto emerso al culmine di una lite nata per motivi banali, il cantante l'ha aggredita, costringendola a scappare di casa senza vestiti per mettersi in salvo, ma Corretini l'avrebbe ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 25 gennaio 2021) Algero Corretini, il rapper e influencer 1727Wrldstar, conosciuto per la sua esclamazione "ho preso il muro fratellì", è statoper, lesioni nei confronti della compagna e il pubblico ministero ha chiesto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. I carabinieri di Ponte Galeria lo hanno raggiunto sabato scorso 23 gennaio, dopo la segnalazione della fidanzata, rimasta vittima di un'aggressione. La sera di venerdì scorso la donna ha chiesto aiuto alla madre, mandandole un messaggio, la quale avrebbe subito chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Secondo quanto emerso al culmine di una lite nata per motivi banali, ill'ha aggredita, costringendola a scappare di casa senza vestiti per mettersi in salvo, ma Corretini l'avrebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Musica sotto Cantante calabrese inneggia a Totò Riina e finisce sotto attacco: "La musica è una cosa seria" Zoom24.it GFVip, Stefania furiosa contro la regia per musica troppo alta: 'Non va bene così'

Il clima all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5 continua a non essere dei migliori per i concorrenti che stanno portando a conclusione il loro percorso. Tra quelli particolarmente sotto stre ...

Musica: in uscita "Serio?!", nuovo singolo di Giorgio Moretti

Esce oggi, lunedì 25 gennaio, “Serio?!” il nuovo singolo di Giorgio Morettti, che anticipa l’album d’esordio in pubblicazione il prossimo 19 febbraio. S’intitolerà “Quasi Mai” l’esordio discografico d ...

Il clima all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5 continua a non essere dei migliori per i concorrenti che stanno portando a conclusione il loro percorso. Tra quelli particolarmente sotto stre ...Esce oggi, lunedì 25 gennaio, "Serio?!" il nuovo singolo di Giorgio Morettti, che anticipa l'album d'esordio in pubblicazione il prossimo 19 febbraio. S'intitolerà "Quasi Mai" l'esordio discografico d ...